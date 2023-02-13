Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на 14 февраля

Погода
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На 14 января в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы воздушной стихии по восточной половине республики будут достигать 15-20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет -3…+3°С, днем 0…+6°С.

Спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи с незастекленных балконов, авто не парковать под деревьями, избегать ветхих и слабо укрепленных конструкций.

На улицах будет небезопасно: 17-19 февраля в Беларуси ожидается штормовой ветер до 25-28 м/с

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