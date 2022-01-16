В понедельник в Витебске ожидаются сильный шторм, метель и падение деревьев. Красный уровень опасности

В воскресенье 16 января спасатели предупредили о надвигающейся непогоде. В ближайшие дни ожидается усиление ветра до — порывами до 25-28 м/с. В Беларуси опять объявлен красный уровень опасности.

Спасатели попросили водителей быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы, из-за которой значительно увеличивается вероятность ДТП.

МЧС не исключает возникновения таких чрезвычайных ситуаций, как отключение электричества, пожары в жилых домах, обрушение слабо укрепленных конструкций и кровель зданий, падение деревьев.

17-18 января, синоптики прогнозируют от -8°С ночью до +3°С днем и снег с дождем на большей части территории республики. При этом серьезно усилится ветер — порывами до 15-20 м/с, а днем местами до 25-28 м/с.