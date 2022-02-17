На улицах будет небезопасно: 17-19 февраля в Беларуси ожидается штормовой ветер до 25-28 м/с

17 февраля в Беларуси будет царить непогода: из-за сильного, порывистого ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра будут около 15-20 метров в секунду, а местами достигнут 21-24 метра в секунду. К выгодным ожидается резкое усиление ветра до 25-28 м/с.

В четверг будет облачно, во многих районах пройдут дожди. Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ожидается ночью от -2°С по востоку до +5°С по западу страны, днем столбик термометра поднимется до +3..+8°С, по западу — до +10°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

В пятницу, 18 февраля сохранится влияние тыловой части циклона, смещающегося с Ленинградской области на Карелию. Временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь).

Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2.. +4°С, днем 0.. +7°С.

В субботу, 19 февраля территория республики окажется в зоне действия активного североатлантического циклона, смещающегося с Дании на Латвию. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь).

Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти сильный порывистый, утром и днем – до 17-24 м/с, в юго-западных районах местами до 25-28 м/с. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +1..+8°С.

Напомним, в середине января Беларусь уже пострадала от сильного, ураганного ветра: многие населенные пункты остались без электроснабжения, были повреждены жилые дома и автомобили, падали деревья, в некоторых городах людей буквально сбивало ветром с ног.

Из-за ураганного ветра в Витебской области 14 января зафиксированы многочисленные разрушения в Миорском, Ушачском, Лепельском, Докшицком, а также Чашникском, Поставском и Сенненском районах. В Орше, на железнодорожной станции Орша-Центральная, из-за ветра порывами до 24 м/c произошло падение опор, поддерживающих теплотрассу и электрокабеля.