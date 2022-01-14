В Витебской области устраняют последствия сильного ветра

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14 января на Витебскую область обрушился сильный северо-западный ветер. Его порывы достигают скорости до 25-27 метров в секунду, объявлен красный уровень опасности. В областях уже фиксируются разрушения. Так, в результате непогоды в Миорском и Ушачском районах повреждены кровли двух частных жилых домов.

В Лепельском районе повреждена кровля Лепельской детской школы искусств, также пострадал 1 автомобиль.

Шквалистый ветер нанес урон и в Орше. В 16-40 спасателям поступило сообщение, о том что на станции Орша-Центральная произошло падение опор, поддерживающих теплотрассу и электрокабеля. На данном участке железной дороги возникла задержка в движении поездов, сообщают в пресс-службе МЧС.

В Витебской области устраняют последствия сильного ветра
Фото: МЧС

Кроме того, очевидцы сообщают, что от сильного ветра в Орше снесло остановку общественного транспорта.

В Витебской области устраняют последствия сильного ветра
Фото: @nadvorie

В результате порывистого ветра никто не пострадал. Проводятся восстановительные работы. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

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