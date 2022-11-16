Журналистку «Витебского Курьера» Жанну Жалевич оштрафовали на 1200 евро

Журналистку «Витебского курьера» Жанну Жалевич в суде оштрафовали на 100 базовых величин (3200 рублей). Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Как ранее писало издание «Витебский Курьер», 15 ноября Жанну Жалевич вызвали в милицию. На журналистку составили протокол за публикации «с символикой» в Instagram и «Одноклассниках». Однако из-за осложнений со здоровьем и необходимости принимать лекарства, которых нет в отделении интенсивной терапии, Жанну, продержав 6 часов, отпустили до суда, который назначили на пятницу, 18 ноября.

Утром, 16 ноября, она сообщила, что к ней в квартиру ломятся силовики. После этого связь с ней пропала на целый день.