Журналистку «Витебского курьера» Жанну Жалевич будут судить 18 ноября

Задержанную 15 ноября журналистку «Витебского курьера» Жанну Жалевич (настоящее имя Жанна Григорьевна Иванова) успели допросить в милиции и даже отвести в изолятор временного содержания. Однако из-за осложнений со здоровьем и необходимости принимать лекарства, которых нет в отделении интенсивной терапии, Жанну отпустили под расписку о том, что она добровольно явится в Первомайский районный суд, где ее будут судить по статье 24.23 КоАП за несанкционированное пикетирование.

На журналистку составили протокол за публикации «с символикой», как заявили в полиции, в Instagram и «Одноклассниках». Ее вызвали в милицию и продержали более 6 часов.

В последние годы Жанна Жалевич работает журналистом издания «Витебский курьер» (https://vkurier.by), в основном пишет о культурных событиях Витебска в приложении «Витебский курьер. Культура». Помимо того, Жанна Жалевич является известным в Витебске защитником животных, экологическим активистом, оказывает безвозмездную спонсорскую помощь детскому дому Витебска.

Суд над Жанной Жалевич состоится 18 ноября в 11 часов в Первомайском районном суде, который недавно переехал в новое помещение по улице Ленина, 17.

На данный момент, по словам родственников, она находиться за решеткой.