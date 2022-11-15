Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

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Сегодня, 15 ноября, журналистку «Витебского курьера» Жанну Желевич (настоящее имя Жанна Григорьевна Иванова) вызвали в районное управление внутренних дел Первомайского района города Витебска.

На вопрос, брать ли с собой какие-то вещи, милиционер сказал: «Возьмите на всякий случай». Из этого Жанна сделала вывод, что ее могут не отпустить. Также сотрудник РУВД сообщил, что ее социальных сетях силовики обнаружили посты «с символикой».

Жанна Жалевич после 3-х часов пребывания в отделении милиции не вышла из здания, ее телефон не отвечает.

Вероятно, ее задержали по обвинению в несанкционированном пикетировании по статье 24.23 КоАП. Дата суда над женщиной неизвестна.

В последние годы Жанна Жалевич работает журналистом издания «Витебский курьер» (https://vkurier.by), в основном пишет о культурных событиях Витебска в приложении «Витебский курьер. Культура». Помимо того,  Жанна Жалевич является известным в Витебске защитником животных, экологическим активистом, оказывает безвозмездную спонсорскую помощь детскому дому Витебска.

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет
Юрась Шепелев
Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет
Валерий Черкашин

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет
Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет
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Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

 

Мы следим за развитием событий.

(Будет дополнено)

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