Журналистка «Витебского курьера» Жанна Жалевич задержана, связи с ней нет

На вопрос, брать ли с собой какие-то вещи, милиционер сказал: «Возьмите на всякий случай». Из этого Жанна сделала вывод, что ее могут не отпустить. Также сотрудник РУВД сообщил, что ее социальных сетях силовики обнаружили посты «с символикой».

Сегодня, 15 ноября, журналистку « Витебского курьера » Жанну Желевич (настоящее имя Жанна Григорьевна Иванова) вызвали в районное управление внутренних дел Первомайского района города Витебска.

Жанна Жалевич после 3-х часов пребывания в отделении милиции не вышла из здания, ее телефон не отвечает.

Вероятно, ее задержали по обвинению в несанкционированном пикетировании по статье 24.23 КоАП. Дата суда над женщиной неизвестна.

В последние годы Жанна Жалевич работает журналистом издания «Витебский курьер» (https://vkurier.by), в основном пишет о культурных событиях Витебска в приложении «Витебский курьер. Культура». Помимо того, Жанна Жалевич является известным в Витебске защитником животных, экологическим активистом, оказывает безвозмездную спонсорскую помощь детскому дому Витебска.



