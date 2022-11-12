Жителя Витебска осудили на 12 лет за администрирование ТГ-каналов

12 лет колонии усиленного режима и 16 000 рублей штрафа (500 базовых) — такой приговор получил житель Витебска 27-летний Вадим Васильев. Суд был закрытым, поэтому подробности процесса неизвестны. Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская.

Молодого человека осудили по шести статьям Уголовного кодекса — якобы за администрирование телеграм-каналов «Витебск 97%» и «Орша 97%».

Известно, что Васильева задержали в конце мая 2022 года. Силовики сняли с ним видео, в котором он рассказал, что был администратором протестных чатов и каналов в августе 2020 года.