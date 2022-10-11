У жителей Витебского, Браславского и Полоцкого районов изъято около 20 единиц оружия

Витебская область
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Около 20 единиц оружия было изъято оперативниками в Витебском, Браславском и Полоцком районах.

Мужчина в Полоцком районе хранил незарегистрированные охотничьи ружья, 30 патронов различного калибра и 12 пакетов метательного заряда.

Незарегистрированное одноствольное охотничье ружье, 19 патронов к нему и 42 патрона калибра 5,6 мм правоохранители нашли у жителя еще одной деревни Полоцкого района.

В Браславе в п у 55-летнего мужчины нелегально хранились малокалиберная винтовка и 267 боеприпасов.

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