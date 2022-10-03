Витебске ликвидирована группа подставных лиц, продававших данные банковских карт

Целую сеть так называемых дропов установили оперативники Витебщины. 22-летний житель житель Витебска уговаривал знакомых оформлять на себя банковские карты, реквизиты которых передавал злоумышленникам для вывода денег, полученных от преступной деятельности.

В рамках следствия, с октября 2021 по август 2022 года мошенник передал данные порядка 50 платежных карт как минимум семи жителей области. Каждому из них он регулярно выплачивал оговоренную заранее сумму (50-100 рублей в неделю). При этом сам получал вознаграждение от криминальных кураторов.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.