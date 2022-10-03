Витебске ликвидирована группа подставных лиц, продававших данные банковских карт

Витебск
Автор Опубликовано

Целую сеть так называемых дропов установили оперативники Витебщины. 22-летний житель житель Витебска уговаривал знакомых оформлять на себя банковские карты, реквизиты которых передавал злоумышленникам для вывода денег, полученных от преступной деятельности.

В рамках следствия, с октября 2021 по август 2022 года мошенник передал данные порядка 50 платежных карт как минимум семи жителей области. Каждому из них он регулярно выплачивал оговоренную заранее сумму (50-100 рублей в неделю). При этом сам получал вознаграждение от криминальных кураторов.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа.

Случайный знакомый оставил жительницу Витебска без денег

Витебск криминал происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by