Случайный знакомый оставил жительницу Витебска без денег

Витебск
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Случайное знакомство с мужчиной обернулось для женщины потерей денег. В отношении вора возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

43-летняя женщина познакомилась с мужчиной на улице. На предложение его распить вместе спиртное женщина ответила согласием. За спиртное и продукты женщина рассчитывалась своей банковской картой.  Однако после распития алкоголя жительнице Витебска стало плохо, мужчина вызвал ей скорую помощь, и медики госпитализировали ее в больницу.

Личные вещи женщины, в том числе и банковская карта, остались у мужчины. И он на протяжении двух недель расплачивался ее карточкой в магазинах за продовольствие, потратив свыше 200 рублей. Когда женщина после выписки из больницы узнала про пропажу денег, она обратилась в милицию, так как не разрешала мужчине распоряжаться своими денежными средствами.

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