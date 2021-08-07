В Витебске женщина установила приложение на телефон и лишилась денег

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В Витебске женщина стала жертвой телефонных мошенников и потеряла порядка Br10 тыс, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По словам представителей Октябрьского РОВД, женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, убедил ее установить на телефон клиентский модуль, позволяющий контролировать гаджет дистанционно, чтобы сохранить денежные средства и предотвратить попытки хищения.

В результате мошеннику удалось заполучить порядка Br10 тыс. Потерпевшая обратилась в милицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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