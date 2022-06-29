Супруги из Витебска похитили витебчанку и принуждали ее выписаться из собственной квартиры

Происшествия
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Супруги из Витебска похитили женщину с целью выписать ее из собственной квартиры.

Выяснилось, что одному из владельцев дома 25-летний житель Витебска и его 35-летняя жена пообещали выплатить долги за коммунальные платежи в случае переоформления недвижимости на них.

Собственницу второй половины жилища подозреваемые обманом заманили в автомобиль и вывезли в Лиозненский район. Там они приставили за ней наблюдение и ограничили свободу передвижения. Витебчанке удалось сбежать спустя несколько часов после похищения.

Злоумышленники были задержаны бойцами ОМОНа. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Если вы также стали жертвой людей изображенных на снимке или вам что-либо известно об их преступлениях, звоните по телефонам 8 (0212) 66-50-44 или 102.

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