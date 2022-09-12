C 17 сентября в Витебской области будут проходить осенние сельскохозяйственные ярмарки

Традиционные осенние ярмарки сельскохозяйственной и иной продукции стартуют в Витебской области 17 сентября.
На ярмарках жители и гости области смогут приобрести картофель и плодоовощную продукцию, а также купить саженцы, стройматериалы и прочие потребительские товары. Торговля будет идти на рынках и других площадках.
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