C 17 сентября в Витебской области будут проходить осенние сельскохозяйственные ярмарки

Витебская область
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Традиционные осенние ярмарки сельскохозяйственной и иной продукции стартуют в Витебской области 17 сентября.

На ярмарках жители и гости области смогут приобрести картофель и плодоовощную продукцию, а также купить саженцы, стройматериалы и прочие потребительские товары. Торговля будет идти на рынках и других площадках.

На начало октября в Витебске запланирована традиционная выставка-продажа продукции учреждений образования «Восеньскі карагод».

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Витебская область сельское хозяйство
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