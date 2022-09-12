C 17 сентября в Витебской области будут проходить осенние сельскохозяйственные ярмарки

Традиционные осенние ярмарки сельскохозяйственной и иной продукции стартуют в Витебской области 17 сентября.

На ярмарках жители и гости области смогут приобрести картофель и плодоовощную продукцию, а также купить саженцы, стройматериалы и прочие потребительские товары. Торговля будет идти на рынках и других площадках.

На начало октября в Витебске запланирована традиционная выставка-продажа продукции учреждений образования «Восеньскі карагод».