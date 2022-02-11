В Беларуси в январе ощутимо подорожали овощи и фрукты

Как в Беларуси изменились цены на продукты в январе 2022-го в сравнении с декабрем прошлого года. По данным Национального статистического комитета, цена на овощи выросла в сумме на 13,25%, на фрукты на 6,66%. Мясо и рыба тоже подорожали, но не так ощутимо: 1,48% и 1,77% соответственно. Также почти синхронно выросли цены на молочку (0,86%) и на хлеб и хлебобулочные (0,85%).

Свежая белокочанная капуста подорожала на 19,38%, помидоры — на 16,26%, бананы — на 15,08%, чеснок — на 14,21%, сладкий перец — на 14,04%, виноград — на 12,04%, морковь — на 12%, свекла — на 9,71%, огурцы — 7,37%, груши — 6,62%, картофель — на 6,13%.

Подешевевшие продукты тоже есть, но их гораздо меньше. Например, цены на карамель снизились. Карамель подешевела на 1,41%, сок, нектар фруктовый, ягодный — на 0,49%, макароны, рожки — на 0,25%, какао — на 0,24%, мед — на 0,23%.

Белорусам в январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем также стало невыгодно питаться в кафе и столовых. Цены в общепите выросли вслед за ценами на продукты. Обеды в столовых стали дороже на 3,52%, в ресторанах и кафе — на 1,07%, а в фастфуде на 0,76%.

Обеды в столовой подорожали на 3,52%, в ресторане и кафе — на 1,07%, фастфуд — на 0,76%.

Табачные изделия поднялись в цене на 1,45%, алкогольные напитки — на 0,89%.

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,75%. Одежда подорожала на 0,51%, обувь — на 1,36%, мебель — на 1,31%, ковровые изделия подорожали на 0,46%, текстильные изделия — на 1,3%, стройматериалы — на 0,59%, медикаменты — на 0,13%.

Стоимость услуг повысилась на 1,65%. В январе услуги по охране жилых домов подорожали на 10,34%, госпошлины за осуществление административных процедур — 10,34%, услуги общежитий — на 10,21%, дошкольных учреждений — 9,01%, технический осмотр транспортных средств — 6,25%, ремонт часов — 5,67%, услуги связи — 3,19%, ритуальные услуги — 2,55%, гостиниц — 2,07%, маникюр — 2,04%.

Напомним, что С 17 января по 17 июля торговые сети будут предоставлять специальную скидку в 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Такое решение предусмотрено специальным соглашением между МАРТ и торговыми сетями.