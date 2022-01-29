Торговые сети распространили социальную скидку на овощи и яблоки

МАРТ Беларуси и торговые сети подписали дополнение к Соглашению о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения от 12 января 2022 г.

«Дополнительным соглашением закреплено обязательство сетей распространить социальную скидку, в том числе на овощи и яблоки, регулирование цен на которые закреплено постановлением № 36», — говорится в сообщении пресс-службы МАРТ Беларуси. «Помимо этого был уточнен перечень социально уязвимых категорий населения: инвалиды как самостоятельная категория включены в Соглашение от 12 января 2022 года», — также сказано в сообщении.

Напомним, что 12 января Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало соглашение с представителями крупнейших торговых сетей Беларуси. Соглашение касается предоставления скидок на социально значимые товары наименее защищенным категориям населения. Согласно документу, с 17 января ряд продуктовых магазинов Беларуси предоставляет скидку в размере 10% на социально значимые товары.

На скидку могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи и лица, получающие ежемесячное социальное пособие. Покупать товары со скидкой можно в следующих торговых сетях: «Евроопт», «Виталюр», «Соседи», «Белмаркет», «Гиппо», «Санта», «Корона», «Green», «Алми», «Простор», «Доброном», «ДорОРС», а также «Белкоопсоюз».