В Беларуси ограничили цены на импортные фрукты и отечественные сыры

Беларусь
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В Беларуси ограничили рост цен на импортируемые в Беларусь фрукты и овощи, а также сыры, производимые внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Среди ввозимой в Беларусь сельскохозяйственной продукции, цены на которую регулируются искусственно, оказалась капуста, свекла, лук, яблоки и картофель. Торговые сети не могут поднять цены на эти продукты выше чем на 30%. Также данное распоряжение МАРТ действует на отечественные сыры.

Данное распоряжение Министерства антимонопольного регулирования и торговли введено в связи продовольственным эмбарго Беларуси на ряд западных товаров.

Напомним, что  с 1 января 2022 года в Беларусь запрещено поставлять многие продукты питания из Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии.

МАРТ вынес Витебскому облисполкому предупреждение на нарушение антимонопольного законодательства

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