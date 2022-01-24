В Беларуси ограничили цены на импортные фрукты и отечественные сыры

В Беларуси ограничили рост цен на импортируемые в Беларусь фрукты и овощи, а также сыры, производимые внутри страны. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

Среди ввозимой в Беларусь сельскохозяйственной продукции, цены на которую регулируются искусственно, оказалась капуста, свекла, лук, яблоки и картофель. Торговые сети не могут поднять цены на эти продукты выше чем на 30%. Также данное распоряжение МАРТ действует на отечественные сыры.

Данное распоряжение Министерства антимонопольного регулирования и торговли введено в связи продовольственным эмбарго Беларуси на ряд западных товаров.

Напомним, что с 1 января 2022 года в Беларусь запрещено поставлять многие продукты питания из Европейского союза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии.