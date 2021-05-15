МАРТ вынес Витебскому облисполкому предупреждение на нарушение антимонопольного законодательства

Поводом для вынесения предупреждения стали выявленные нарушения, в частности, распределение контрактов на поставку молока между различными молокозаводами.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, в действиях Витебского облисполкома по распределению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации между конкретными перерабатывающими организациями, МАРТ усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, они противоречат нормам подпункта 2.4 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г.№ 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Напомним, что в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2020 г. №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области» Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом министров формировать на территории Витебской области сырьевые зоны на основании договоров об агропромышленном объединении, пишет ej.by.

При этом согласно Указу, стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Республика Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50 процентов, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов.

Витебским облисполкомом принято решение от 19 марта 2020 г. № 159 «О формировании сырьевых зон», которым, в том числе, определены сельскохозяйственные организации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации (приложение 2 к решению). При этом в указанный перечень были включены все сельскохозяйственные организации Витебской области.

В этой связи МАРТ выдало предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и информировании в письменной форме райисполкомов Витебской области, а также сельскохозяйственных организаций, упомянутых в приложении 2, о прекращении действия данного приложения.