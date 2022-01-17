С сегодняшнего дня торговые сети будут предоставлять 10% скидку на социально значимые товары для уязвимых категорий населения

С 17 января по 17 июля торговые сети будут предоставлять специальную скидку в 10% на социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Такое решение предусмотрено специальным соглашением между МАРТ и торговыми сетями.

Кто даст скидку

Соглашение с МАРТ подписали 16 торговых субъектов. Среди них — «Евроопт», «Соседи», «Виталюр», «Белмаркет», «СантаРитейл», «Гиппо», Green, «Корона», «Простор», «Белкоопсоюз», «Алми», «Доброном», «Дорорс».

Кто получит скидку

К социально уязвимым категориям населения относят пенсионеров, многодетные семьи, малообеспеченных (те, кто получает ежемесячное социальное пособие).

«Покупателю необходимо будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия», — уточняет МАРТ.

При этом ежемесячная сумма покупок у конкретного субъекта торговли с предоставлением скидок не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 288,01 рубля.

Какие товары продадут со скидкой

Скидки будут предоставляться на два десятка позиций социально значимых товаров. Со скидкой можно будет купить многие молочные продукты, пшеничную муку, овсянку, перловку, хлеб, макароны, куриное яйцо, подсолнечное масло, рапсовое масло, сахар, сухие молочные каши для детского питания, мясные консервы, консервы фруктовые для детского питания.

В список также включили свежие яблоки, белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, морковь, картофель. Из мяса попали говядина и свинина (кроме бескостного мяса), курица (в том числе цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное, в тушках).

Отметим, что ранее министерство продлило до конца первого квартала 2022 года государственное регулирование цен на социально значимые товары — сейчас в списке 29 позиций, а также 50 наименований лекарств.