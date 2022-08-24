38-летний житель Верхнедвинского района приговорен к 15 годам колонии за избиение до смерти матери

38-летний житель Верхнедвинского района приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима за избиение до смерти матери.

В рамках следствия установлено, что обвиняемый последнее время нигде не работал, перебиваясь случайными заработками от сбора даров леса. Почти весь свой скромный доход он тратил на спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения мужчина постоянно провоцировал конфликты с окружающими, задираясь с соседями и родными.

Больше всего доставалось его матери, за пенсию которой он и жил. Будучи в подпитии, он регулярно избивал близкого человека. Но в милицию женщина не обращалась, жалея непутевого сына. Как показали дальнейшие события, делать этого не стоило. Однажды это привело к трагедии. Напившись до помутнения рассудка он жестоко избил мать, в том числе ногами, нанеся 17 ударов,

После совместного распития спиртных напитков со своей матерью, избил ее, в том числе ногами, нанеся 17 ударов Смерть женщины наступила на месте происшествия.

Сельчанин свою вину признал частично, рассказав, что после распития спиртного с матерью ничего не помнит. По словам обвиняемого, он очнулся, когда женщина лежала на полу вся в крови.

Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.