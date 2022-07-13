Лукашенко рассказал выпускникам, откуда готовится нападение на Россию

Во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, сообщает БелТА.

Лукашенко сообщил, что запланированное «нападение стран Запада на Россию» он обсуждал по телефону 11 июля с Владимиром Путиным.

«И главное направление удара (история повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко неоднократно угрожал Украине войной, обещал открыть фронт против Запада и, в частности, Польши. Задолго до начала военного вторжения России в Украину Лукашенко обвинял руководство Польши в провоцировании миграционного кризиса на границе.

Воинственные заявления режима заметно участились в последнее время. При этом учения армии РБ проходят безостановочно. В связи с этим военные эксперты все чаще говорят о возможном вторжении армии Лукашенко в Украину. В этом случае Украина непременно нанесет удары по объектам в Беларуси.