Лукашенко заявил, что не позволит полякам окружить Беларусь

Александр Лукашенко сделал очередное необычное воинственное заявление. В этот раз его угрозы касались США, Польши и Украины.

Лукашенко сообщил, что не даст полякам окружить себя. Каким образом Польша может осуществить военное окружение Республики Беларусь Лукашенко не уточнил.

«Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко убежден, что за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, а также перебрасывают вооруженные силы.

Лукашенко заявил, что в ожидании вторжения с территории Польши и Украины он вынужден «держать вооруженные силы начеку» на юге и западе Беларуси.