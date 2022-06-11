Лукашенко собрался воевать за Западную Украину

Власть
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Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь по-прежнему осталась своеобразным объектом давления, в том числе из-за геополитических причин, пишет БелТА. По его словам, в коллективном Западе по-прежнему преследуют цель «выровнять фронт».

— Смоленск — Псков, Смоленск — Брянск — Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт, — заявил Лукашенко.

Беларусь он назвал «балконом почти в тысячу километров», который Запад стремиться «срезать». Другими словами, Лукашенко считает, что западные союзники намерены захватить Беларусь.

По словам Лукашенко, преследуя эту цель, «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то».

Лукашенко заявил, что придется воевать за Западную Украину. Он подчеркнул, что видит «страшные процессы» вокруг.

— Придется воевать за Западную Украину, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг, — заявил Лукашенко.

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Александр Лукашенко война Евросоюз Украина
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