20 июня беларусы столкнулись со сбоем в работе банковских карточек. Сбой был связан с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

20 июня в районе 17.30 в Беларуси произошел сбой в работе банковской системы: возникали ошибки при оплате покупок картами, в некоторых местах не работали банкоматы, невозможно было онлайн покупать билеты, в том числе и в общественном транспорте.

В Банковском процессинговом центре подтвердили факт технического сбоя в работе банковской системы. Он был связан с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.