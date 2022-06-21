Беларусы столкнулись со сбоем в работе банковских карточек

Финансы
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20 июня беларусы столкнулись со сбоем в работе банковских карточек. Сбой был связан с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

20 июня в районе 17.30 в Беларуси произошел сбой в работе банковской системы: возникали ошибки при оплате покупок картами, в некоторых местах не работали банкоматы, невозможно было онлайн покупать билеты, в том числе и в общественном транспорте.

В Банковском процессинговом центре подтвердили факт технического сбоя в работе банковской системы. Он был связан с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

В Беларуси серьезный сбой с оплатой банковскими карточками

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