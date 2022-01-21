Произошел крупный сбой в работе Альфа-Банка. Не работают кассы, Интернет-банк Альфа-Бизнес Онлайн, мобильный банк Альфа-Бизнес Мобайл, Open API

В настоящий момент не работают сервисы Альфа-Банка. Сбой продолжается уже несколько часов.

На сайте online.alfabank.by висит предупреждающее сообщение.

Скоро все заработает! Уважаемые клиенты! К сожалению, 21 января 2022 г произошел технический сбой. Интернет-банк Альфа-Бизнес Онлайн и мобильный банк Альфа-Бизнес Мобайл, Open API, работа касс в отделениях – эти сервисы временно недоступны. Сбой не затронул работу торгового и интернет-эквайринга, терминалов Альфа-Выручка. Приносим свои извинения за временные неудобства.