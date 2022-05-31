В Беларуси серьезный сбой с оплатой банковскими карточками. Об этом сообщают не только пользователи, но и сами банки.

31 мая с утра жалуются на сбой в оплате картами клиенты ряда банков в Беларуси. Речь, к примеру, о «Беларусбанке», «Сбербанке», «Альфа Банке», «МТБ», «Белинвестбанке», «Приорбанке» и других.

Так, «Беларусбанк» информирует своих клиентов, что наблюдаются перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек на терминальном оборудовании в организациях торговли (сервиса) и учреждениях банка. Также аналогичная ситуация в каналах ДБО — это инфокиоски, системы СМС, М-Банкинг и Интернет-банкинг.

Наблюдаются сложности с оплатой проезда банковскими картами в Минском метрополитене.

Как сообщает Банковский процессинговый центр, проблема связана с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. Ее уже пытаются ликвидировать и восстановить сервис в максимально сжатые сроки.