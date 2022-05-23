Нацбанк Украины запретил расчеты с беларускими и российскими рублями

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Нацбанк Украины ввел запрет на проведение транзакций с беларускими и российскими рублями и операции с физическими и юридическими лицами Беларуси и России. Об этом рассказал «Беларусбанк», который в сложившихся обстоятельствах больше не может проводить расчеты с резидентами Украины. «Беларусбанк» рекомендовал учитывать это при планировании платежей.

Тем временем украинские депутаты проголосовали за полный запрет лекарств, произведенных в Беларуси и России.

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