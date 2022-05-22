Украина полностью запретила лекарства из Беларуси

22 мая депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за выход из соглашения об увековечивании памяти о Великой Отечественной войне в странах Содружества.

Кроме того, Рада проголосовала за выход из соглашений о борьбе с нелегальной миграцией в СНГ и об общем аграрном рынке. Теперь между Украиной и Россией нет соглашения, которое позволяло избегать двойного налогообложения.

А еще украинские депутаты проголосовали за полный запрет лекарств, произведенных в Беларуси и России.