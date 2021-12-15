Можно ли провозить через границу лекарства — разъяснение Витебской таможни

Можно ли перемещать через границу лекарственные средства Tramadol, Клофелин, Bromazepam, Alprazolam в аптечке Вашего багажа?

Обязательным условием перемещения через границу таких лекарственных препаратов является наличие документов, выданных в соответствии с законодательством государства ввоза или вывоза и подтверждающих обоснованность их использования в медицинских целях. Помимо этого, целый ряд наркотических средств и психотропных веществ, а также лекарств их содержащих, запрещен к перемещению через таможенную границу.

За текущий год Витебской таможней выявлено более двух десятков нарушений таможенного законодательства, связанных с недекларированием физическими лицами лекарственных средств в багаже.

География стран проживания нарушителей и путь их следования различен — это в равном количестве случаев граждане Латвии, Литвы Российской Федерации и Беларуси.

К сожалению, в большинстве фактов нарушение происходит по незнанию гражданами порядка перемещения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Витебская таможня напоминает, что по медицинским показаниям физическим лицам разрешается ввозить и вывозить через границу:

наркотические средства в количестве, не превышающем недельную потребность;

психотропные вещества в количестве не более 90 разовых доз.

Таким образом, при ввозе/вывозе указанной категории лекарственных средств необходимо:

указать их в пассажирской таможенной декларации и предъявить инспектору таможни документ (рецепт, справка от врача), подтверждающий суточную потребность и дозировку лекарственного средства.

Невыполнение данных требований законодательства при перемещении через таможенную границу ЕАЭС лекарственных средств, содержащих в своём составе психотропные вещества либо наркотические средства может повлечь за собой уголовную ответственность согласно ст. 328-1 УК Республики Беларусь либо административную ответственность по ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь.

С полным Перечнем наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных (или ограниченных) к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, можно ознакомиться на интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь customs.gov.by.