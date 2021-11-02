За 9 месяцев Витебской таможней перечислено в бюджет около 750 миллионов рублей

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За 9 месяцев 2021 годаВитебской таможней перечислено в бюджет около 750 миллионов рублей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.В целом плановое задание, доведенное системе таможенных органов по доходам, исполнено на 103,5%.

Каждый затраченный на содержание таможни рубль возвращается в казну страны в размере 64  рублей.

Вся работа таможенников Витебщины в текущем году была направлена на реализацию задач, поставленных в основных направлениях развития таможенной службы Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

За счет участия трех пунктов таможенного оформления таможни в центре электронного декларирования в сравнении с 2020 годом отмечается рост на 72,7% количества зарегистрированных импортных деклараций. Практически в три раза выросло количество рассмотренных комплектов документов и (или) сведений, представленных в целях подтверждения заявленной таможенной стоимости товаров в рамках проверки таможенных, иных документов и (или) сведений, начатой до выпуска товаров. Всего же по результатам проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, начатого до их выпуска, сумма дополнительно уплаченных платежей увеличилась почти в 6 раз.

Итоги деятельности Витебской таможни свидетельствуют об обеспечении должностными лицами Витебской таможни полноты и своевременности уплаты, таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, чему также способствует повсеместное внедрение современных информационных ресурсов и обмен электронными документами, снижающие общую административную нагрузку на представителей бизнеса.

По материалам Витебской таможни

Документальное подтверждение заявленной таможенной стоимости товаров при проведении таможенного контроля таможенными органами

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