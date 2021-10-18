Документальное подтверждение заявленной таможенной стоимости товаров при проведении таможенного контроля таможенными органами

В настоящее время по-прежнему актуальным является вопрос документального подтверждения декларантом заявленной таможенной стоимости товаров при проведении таможенным органом таможенного контроля таможенной стоимости товаров, начатого до выпуска товаров.

При проведении таможенного контроля таможенной стоимости товаров, заявленной при таможенном декларировании, таможенным органом осуществляется проверка правильности определения и заявления таможенной стоимости товаров (выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров, документального подтверждения сведений о таможенной стоимости товаров), при этом таможенный орган вправе запросить у декларанта пояснения в письменной форме о факторах, влияющих на формирование цены товаров, а также об иных обстоятельствах, имеющих отношение к товарам, перемещаемым через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Перечень документов и (или) сведений, в том числе письменных пояснений, запрашиваемых таможенным органом у декларанта при проведении контроля таможенной стоимости товаров, приведен в пункте 8 Положения об особенностях проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018 № 42.

Указанный перечень является открытым и определяется с учетом выявленных признаков недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых товаров, а также с учетом условий и обстоятельств сделки, физических характеристик, качества и репутации ввозимых товаров.

Запрошенные документы и (или) сведения должны быть представлены декларантом до выпуска товара в сроки, установленные пунктом 7 статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс), а в случае невозможности их представления в такие сроки – после выпуска товаров в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня регистрации таможенной декларации. При этом выпуск товаров осуществляется с соблюдением условий, установленных статьей 121 Кодекса, в том числе предоставлением декларантом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Обращаем внимание, что запрошенные таможенным органом документы и (или) сведения должны быть представлены декларантом в установленный срок одним комплектом (одновременно) по каждому запросу. При этом представление документов и (или) сведений в таможенный орган должно сопровождаться письмом с указанием регистрационного номера декларации на товары, в отношении которой проводятся проверочные мероприятия, а также перечня прилагаемых документов и (или) сведений.

Декларант вправе представить не указанные в запросе таможенного органа иные документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, которые, по его мнению, могут подтвердить правильность выбора и применения метода определения таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости товаров.

В случае невозможности представления и (или) отсутствия отдельных запрошенных документов и (или) сведений, необходимо предоставление объяснений причин такого непредставления (отсутствия). В качестве объяснения причин, по которым документы и (или) сведения, запрошенные таможенным органом у декларанта при проведении контроля таможенной стоимости товаров, не могут быть представлены (отсутствуют), рассматриваются представленные декларантом документы и (или) сведения, в том числе письменные пояснения, подтверждающие, что запрошенный документ не существует или не применяется в рамках сделки, либо лицо, располагающее запрошенными документами и (или) сведениями, отказало декларанту в их предоставлении или декларантом не получен ответ от лица, располагающего запрошенными документами и (или) сведениями.

Все документы, составленные на иностранных языках, должны быть представлены с заверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. Копии представляемых документов должны быть читаемыми и заверены заявителем в установленном порядке.

Таким образом, в целях реализации декларантами, их представителями права подтверждения (доказывания) заявленной таможенной стоимости товаров рекомендуем с должным вниманием относиться к подготовке и представлению в таможенный орган запрошенных документов и (или) сведений в установленном порядке.

По материалам Витебской таможни