Беларусь отменила вывозные таможенные пошлины на лесоматериалы и продукцию деревообработки для ряда стран

С 18 августа 2021 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 5 августа 2021 года №305 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин», которым определены ставки вывозных таможенных пошлин на отдельные виды лесоматериалов и продукции деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. В отношении данных товаров установлены как специфические, так и комбинорованные виды ставок вывозных таможенных пошлин.

Однако ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, установленные данным Указом, не применяются при их вывозе в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Молдова, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан, Туркменистан, Украину. Об этом сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе Витебской таможни.