Украина арестовала имущество Беларуси и России более чем на $1 миллиард

деньги
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Украина арестовала активы беларуских и российских компаний более чем на $1 млрд. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник.

Речь о капитале и имуществе горно-обогатительного комбината, который добывал титановую руду, 17 800 вагонах на сумму $507,7 млн и спецтехнике на $7,4 млн. Также арестованы активы одного из банков на $419,7 млн.

Напомним, ранее Украина также конфисковала 51 цистерну-вагон с 3 тысячами тонн дизтоплива из Беларуси. Также были арестованы 158 грузовиков и спецтехника беларуского происхождения.

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