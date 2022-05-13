Украина арестовала 158 грузовиков и единиц спецтехники из Беларуси

Украинский суд арестовал 158 беларуских грузовиков и единиц спецтехники на сумму 7,4 миллиона долларов по представлению Бюро экономической безопасности. Основание для ареста — уклонение от уплаты налогов.

Следователи выявили, что должностные лица компании из Украины с иностранными инвестициями в 2021-2022 годы передавали автомобили без уплаты налогов. Причем делали они это по предварительному сговору сразу с несколькими дилерами. Компания является импортером и официальным дистрибьютором техники в Беларуси.

Сообщается, что без должного осуществления налоговых и бухгалтерских операций были переданы 47 единиц автотехники. Ее стоимость оценивается в 3,4 миллиона долларов. Бизнесмены уклонились от уплаты налогов на сумму 337 тысяч долларов.

Всего Украина уже арестовала активов беларуского и российского бизнесов на 572 миллиона долларов Он включает в себя вагоны, деньги, а также товарно-материальные ценности.