В России планируют отнимать частную собственность бизнеса

Российская власть перешла к реализации старого и неработающего лозунга большевиков: «отнять все и поделить». Правительственная комиссия одобрила инициативу, предусматривающую возможность «национализации имущества зарубежных организаций, уходящих с рынка РФ». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в среду, пишет tass.ru.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», — говорится в сообщении.

С этим предложением ранее выступала «Единая Россия». «Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места», — отмечается в сообщении.