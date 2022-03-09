В России планируют отнимать частную собственность бизнеса

Главное
Опубликовано

Российская власть перешла к реализации старого и неработающего лозунга большевиков: «отнять все и поделить». Правительственная комиссия одобрила инициативу, предусматривающую возможность «национализации имущества зарубежных организаций, уходящих с рынка РФ». Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» в среду, пишет tass.ru.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики России в условиях санкций. Он предусматривает первый шаг к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок», — говорится в сообщении.

С этим предложением ранее выступала «Единая Россия». «Законопроект позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места», — отмечается в сообщении.

Так, частная собственность будет экспроприирована и выставлена на продажу. Покупателя отнятой собственности обяжут  «сохранить не менее 2/3 персонала и не менее года продолжать деятельность старой организации», — заявили в партии власти.

Центробанк России ограничил выдачу валютных вкладов для населения на полгода

конфискация экспроприация
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by