Центробанк России ограничил выдачу валютных вкладов для населения на полгода

Следите за руками

Центробанк России установил ограничение на выдачу валютных вкладов сроком на шесть месяцев. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Кризисный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан запрещает снятие свыше $10 тыс. Оставшуюся часть вклада можно будет забрать только в российских рублях по неведомому курсу.

Кроме того, в течение срока действия ограничительного порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам.

Не прячьте ваши денежки…

Россиянам «настоятельно предлагают» продолжать хранить средства на валютных вкладах и счетах. Заверяют, что валюту у населения отнимать не планируют. В общем, все как в сказке про поле чудес в стране дураков.