Украина останавливает импорт белорусской и российской электроэнергии

Политика
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Украина не будет покупать белорусскую и российскую электроэнергию до 1 октября  текущего года. Такое заявление сделал депутат украинской Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Такое решение приняла Украинская Национальная комиссия, занимающаяся государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По словам депутата, данное решение приняла Украинская Национальная комиссия.

Отметим, что ранее Украина также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью. 24 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и будет отправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

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