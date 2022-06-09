Житель Витебска после общения на сайте знакомств лишился 300 беларуских рублей

Обман пользователей сайтов знакомств давно стал прибыльным теневым бизнесом. Мошенники уверены: из сотни кто-то да откликнется. Так, очередной жертвой случайного онлайн-знакомства стал житель Витебска, который отдал мошенникам 300 беларуских рублей.

На сайте знакомств парень познакомился с девушкой. После непродолжительного общения по переписке виртуальная подруга предложила встретиться в одной из кальянных города.

Для встречи нужно было забронировать столик в заведении. Молодой человек проверил название и адрес места встречи, перешел по вредоносной ссылке, не обратив внимания на доменное имя сайта. После чего ввел свои данные, реквизиты банковской карты и код с обратной стороны, после чего со счета списались 300 беларуских рублей.

Правоохранителями устанавливаются лица, которые могут быть причастными к хищению имущества путем модификации компьютерной информации. Возбуждено уголовное дело.