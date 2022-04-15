Житель Витебска лишился 3 500 долларов после случайного знакомства

Витебск
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60-летний житель Витебска стал жертвой случайного знакомства, которое закончилось кражей 3 500 долларов США.

Гуляя по парку мужчина из Витебска познакомился с двумя горожанами. В ходе приятной беседы один из обвиняемых предложил закрепить знакомство за бутылочкой спиртного.

После того, как мужчина сильно «перебрал» с алкоголем, его новоиспеченные друзья предложили проводить его до дома. 60-летний потерпевший согласился. Добравшись до квартиры, новые друзья уложили хозяина спать, а сами тем временем нашли в его квартире сейф и забрали оттуда все накопленные сбережения.

Обнаружив то, что сейф вскрыт, мужчина обратился в милицию. Грабителем оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело.

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