ЕС предложил ввести санкции против «Беларуськалия», Беларуской калийной компании и «Нафтана»

До конца этой недели Евросоюз намерен принять шестой пакет санкций против России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, под санкции могут попасть и три беларуских предприятия.

Европейский союз предложил ввести санкции в отношении ОАО «Беларуськалий», и его экспортного подразделения — Беларуской калийной компании, а также нефтеперерабатывающего завода «Нафтан».

«Все три компании приносят значительный доход режиму Александра Лукашенко и ранее попали под санкции США», — пишет агентство.

Надо отметить, что Евросоюз уже вводил санкции в отношении беларуской калийной отрасли. Были запрещены импорт и транзит беларуского калия, хотя под ограничения не попали непосредственно калийные удобрения. При этом непосредственно против «Беларуськалия» и БКК санкции не вводились.