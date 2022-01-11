С 1 апреля норвежская Yara прекратит закупку калийных удобрений в Беларуси

«Беларуськалий» начал терять потребителей из-за санкций Запада. От крупного контракта с компанией с 1 апреля текущего года откажется норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров белорусского предприятия.

«Влияние нынешних санкций на Беларусь снижает способность Yara положительно влиять на безопасность и благополучие работников «Беларуськалия». Для Yara это неутешительное развитие событий. Мы по-прежнему твердо привержены обеспечению безопасности и благополучия работников «Беларуськалия». Несмотря на сокращение поставок калийных удобрений, Yara стремится продолжить программу промышленной безопасности, начатую в 2021 году, в тесном сотрудничестве с независимым профсоюзом «Беларуськалий» и в полном соответствии с применимыми санкциями», — сказал президент и генеральный директор Yara Свейн Торе Холзетер.

При этом компания обязуется соблюдать все применимые законы и регулирования, включая санкции. Там убеждены, что закупки в Беларуси полностью соответствуют применимым санкциям, но на некоторых других звеньях в цепочке экспорта санкции сказываются. На каких конкретно звеньях, в Yara не уточняют.