Великобритания введет 35% пошлину на импорт из Беларуси и России

Политика
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Великобритания повысит на 35% тарифы на импорт из России и Беларуси товаров на сумму около 130 млн фунтов стерлингов ($170 млн), включая алмазы и каучук.

«Мы используем любую возможность, чтобы усилить давление, чтобы изолировать российскую экономику, и эти дальнейшие меры закрутят гайки, перекрыв прибыльные пути финансирования военной машины», — сказала министр международной торговли Энн-Мари Тревельян.

Канцлер Казначейства Риши Сунак, в свою очередь, выразил уверенность, что эти меры доставят властям России «экономическую боль». По его словам, общие импортные тарифы и запреты на ввоз российских товаров превысят 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд).

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