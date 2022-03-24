Великобритания расширила санкционный список против Беларуси и России

Финансы
Опубликовано

Великобритания расширила санкционный список в отношении Беларуси и России.

Под санкциями оказались банк «Добрабыт», «Белбизнеслизинг», «Минатор-Сервис», «Трансавиаэкспорт», «Радарный холдинг» и «Белинвест-Инжиниринг».

Под санкции опали российские Альфа-банка, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА, РЖД и другие.

Великобритания также ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова, Евгения Швидлера и еще 30 человек.

Великобритания объявила о введении санкций против российских банков

банки беларусь Великобритания Россия санкции
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by