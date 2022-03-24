Великобритания расширила санкционный список против Беларуси и России

Великобритания расширила санкционный список в отношении Беларуси и России.
Под санкциями оказались банк «Добрабыт», «Белбизнеслизинг», «Минатор-Сервис», «Трансавиаэкспорт», «Радарный холдинг» и «Белинвест-Инжиниринг».
Под санкции опали российские Альфа-банка, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА, РЖД и другие.
Великобритания также ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова, Евгения Швидлера и еще 30 человек.
Великобритания объявила о введении санкций против российских банков