Жительница Витебска передала мошеннику более 5000 долларов

Криминал
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73-летняя жительница Витебска передала свои сбережения — более 5000 долларов, телефонному мошеннику.

Проверенной схемой анонимов стали звонки пожилым людям, в ходе которых они сообщают о том, что их родственники попали в ДТП. Пенсионерке позвонил «пседвовнук» и сообщил, что попал в аварию и чтобы избежать наказания ему нужны деньги. Для того, чтобы надавить на старушку к разговору подключился «следователь».

Испугавшись проблем, которые могли возникнуть у внука, женщина отдала все деньги, которые были накоплены, злоумышленникам.

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