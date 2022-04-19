Жительница Витебска передала мошеннику более 5000 долларов

73-летняя жительница Витебска передала свои сбережения — более 5000 долларов, телефонному мошеннику.

Проверенной схемой анонимов стали звонки пожилым людям, в ходе которых они сообщают о том, что их родственники попали в ДТП. Пенсионерке позвонил «пседвовнук» и сообщил, что попал в аварию и чтобы избежать наказания ему нужны деньги. Для того, чтобы надавить на старушку к разговору подключился «следователь».

Испугавшись проблем, которые могли возникнуть у внука, женщина отдала все деньги, которые были накоплены, злоумышленникам.