Несовершеннолетний витебчанин выманил у 82-летней брестчанки 17 тысяч рублей

Витебск
Опубликовано

17-летнетний житель Витебска мошенническим путем похитил более 17 тысяч рублей у 82-летней пенсионерки из Бреста, сообщив, что ее родственники виновны в ДТП.

По словам начальника отдела УУР УВД Брестчины Андрея Христюка, пожилой жертве поступил звонок от якобы близких родственников, которые сообщали о том, что по их вине и с их участием произошло ДТП. Далее в разговор включался мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщал, что для благоприятного решения вопроса о не привлечении к ответственности и оказания помощи пострадавшим необходимо передать деньги в размере 50 тысяч рублей.

При этом мошенник уточнял, какой суммой располагает собеседница, где она живет и предупреждал, что за деньгами к ней приедет курьер, либо оговоренную сумму надо будет перечислить на указанный счет.

Во время разговора звонивший просил постоянно быть на связи и не прерывать разговор. В случае технического сбоя связи, сразу же перезванивал и продолжал диалог.

Несовершеннолетний аферист задержан. По данному факту принято процессуальное решение.

У витебского программиста кибермошенники украли более 12 000 рублей

Витебск мошенничество происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by