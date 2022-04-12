Несовершеннолетний витебчанин выманил у 82-летней брестчанки 17 тысяч рублей

17-летнетний житель Витебска мошенническим путем похитил более 17 тысяч рублей у 82-летней пенсионерки из Бреста, сообщив, что ее родственники виновны в ДТП.

По словам начальника отдела УУР УВД Брестчины Андрея Христюка, пожилой жертве поступил звонок от якобы близких родственников, которые сообщали о том, что по их вине и с их участием произошло ДТП. Далее в разговор включался мнимый сотрудник правоохранительных органов и сообщал, что для благоприятного решения вопроса о не привлечении к ответственности и оказания помощи пострадавшим необходимо передать деньги в размере 50 тысяч рублей.

При этом мошенник уточнял, какой суммой располагает собеседница, где она живет и предупреждал, что за деньгами к ней приедет курьер, либо оговоренную сумму надо будет перечислить на указанный счет.

Во время разговора звонивший просил постоянно быть на связи и не прерывать разговор. В случае технического сбоя связи, сразу же перезванивал и продолжал диалог.

Несовершеннолетний аферист задержан. По данному факту принято процессуальное решение.