У витебского программиста кибермошенники украли более 12 000 рублей

Происшествия
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Очередной жертвой киберпреступников стал молодой программист из Витебска, поверив мошенникам он лишился более 12 000 рублей.

По данным следствия, сотрудник IT-компании, разместил на торговой площадке в интернете объявление о продаже комплектующих к компьютеру. Потенциальный покупатель не заставил себя ждать. Вскоре мужчины связались в мессенджере, чтобы обсудить детали сделки. В ходе разговора мошенник, пользуясь психологическими приемами, сумел убедить продавца перейти по присланной ему ссылке, чтобы оплатить товар.

Внешний вид страницы у сотрудника IT-компании сомнений не вызвал. Доверчивый продавец не обратил внимания, что доменное имя было неверным.

После того как молодой человек ввел на фишинговом сайте данные карточки и личный номер паспорта, кибермошенники получили доступ к его персональным данным и завладели средствами на сумму свыше 12 000 рублей.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело.

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