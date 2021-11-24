Женщина из Витебска дважды попалась на удочку кибермошенников и лишилась более 16 тыс. рублей

Из-за своей наивности жительница Витебска дважды стала жертвой киберпреступников и лишилась более 16 тыс. рублей.

Все началось с типичного звонка на один из мессенджеров фейкового «работника банка», в ходе которого злоумышленник рассказал, что с ее счета пытаются списать денежные средства, поэтому жительнице Витебска необходимо перевести их на счет банка-партнера. После того как доверчивая женщина выполнила все рекомендации, баланс ее карты уменьшился на 1154 рубля, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Во втором случае незнакомец уверял, что злоумышленники пытаются взять кредит на ее имя, поэтому ей следует оформить его в банке самостоятельно. Безотказная женщина снова выполнила указанные мошенниками действия и потеряла 15 000. Только через несколько дней она поняла, что попалась на удочку преступников и обратилась в милицию.