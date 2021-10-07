Более 9000 рублей лишилась витебчанка после звонка лжесотрудника банка

Происшествия
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Жертвой вишинга стала 50-летняя работница одного из предприятий Витебска. Кибермошенники выманили у нее более девяти тысяч рублей.

Женщина была дома, когда ей с неизвестного номера позвонил мужчина. Представился сотрудником банка, затем стал живо интересоваться, оформляла ли она кредит в одном из финансовых учреждений. Услышав отрицательный ответ, тут же сообщил, что скорее всего злоумышленники завладели ее личными данными и пытаются совершить хищение денег. После этого велел женщине ждать звонка от другого «специалиста» и повесил трубку. Вскоре с витебчанкой связался неизвестный, который вообще никак не представлялся, а лишь сказал, что с целью обезопасить от прослушки злоумышленниками всех звонков последующие разговоры будут вестись только через сетевой мессенджер. Он стал быстро давать указания, что и как делать. Причем, ничего не подозревающая жительница областного центра, все время находилась на связи с лжесотрудником банка.

Сперва, якобы с целью установления злоумышленников, женщину заставили оформить на себя кредит в одном из банков города на сумму 4500 рублей, а затем велели отправиться в другой банк, неподалеку. Там женщина оформила на себя еще один кредит — на 5040 рулей. После женщину убедили идти в третий банк, и положить полученные деньги на заранее высланный ей номер «безопасного счета», что она и сделала. Неизвестный попрощался с ней. Сказав, что свяжется позже, перестал выходить на связь.

Уже дома, рассказав о случившемся дочери, жительница Витебска поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.

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