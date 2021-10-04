Жительница Витебска лишилась более Br18 тыс. после звонка лжесотрудника банка

Витебск
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У жительницы Витебска после звонка в Viber мошенники похитили более Br18 тыс.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок с неизвестного номера. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что выдача кредита банком одобрена, когда 51-летняя женщина  ответила, что не подавала заявки на кредит, лжесотрудник банка предположил, что это дело рук мошенников. Чтобы обезопасить деньги он убедил женщину установить на телефон приложение для удаленного доступа к платежной банковской карте, брать кредиты на максимальные суммы в различных банках Витебска и переводить полученные денежные средства на определенные счета. Когда мошенники, получили от потерпевшей более Br18,5 тыс. они перестали выходить на связь. Вскоре  жительница Витебска поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.

В Витебске женщина установила приложение на телефон и лишилась денег

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