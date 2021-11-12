Житель Орши после общения с лжесотрудником банка лишился 27 000 рублей.
25-летнему парню позвонил в Viber неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сказал, что мошенники пытаются похитить с банковской карты мужчины деньги и взять на них кредиты, в связи с чем необходимо срочно обезопасить счет.
Доверчивый молодой человек оформил на себя уже настоящие кредиты в нескольких банках и перевел 27 000 рублей на указанный злоумышленниками счет.
Только после этого он обратился за помощью к правоохранителям.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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